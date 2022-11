Kabinet wil 2 nieuwe kerncentrales in 2035, mogelijk in Borssele

Het kabinet wil twee kerncentrales laten bouwen die in 2035 gereed moeten zijn. De voorkeur gaat hierbij uit naar het Zeeuwse Borssele, waar nu al de enige kerncentrale staat. Verscheidene bronnen bevestigen dit na een bericht van RTL Nieuws.

Energieminister Rob Jetten heeft al gesprekken gevoerd, met onder meer de provincie Zeeland. Ook zou er gesproken zijn met private partijen, onder meer over de financiering. Jetten denkt dat de bouw van de centrales rond 2035 afgerond kan zijn. De komst van de twee kerncentrales was in het coalitieakkoord al afgesproken. Vooral coalitiepartijen VVD en CDA zijn hier voorstander van.

De Tweede Kamer nam dinsdag ook een voorstel aan om werk te maken van de beloofde versnellingsaanpak. In het klimaatfonds is in totaal 5 miljard euro opzijgezet voor kernenergie. Bij het opwekken van kernenergie komt er geen CO2 vrij, maar de bouw van centrales duurt wel lang en kost veel geld. Het is dus vooral op lange termijn een techniek die voor het kabinet belangrijk is.