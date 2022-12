E-sigaret mag vanaf 1 oktober alleen naar tabak smaken

E-sigaretten mogen vanaf 1 oktober 2023 alleen nog naar tabak smaken. Het verbod op alle andere smaakjes, die nu nog veel aftrek vinden, gaat dan definitief in, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant waar de NOS als eerste over berichtte.

Het verbod is al twee jaar geleden aangekondigd, maar liep intussen vertraging op. In de zogenoemde Tabaks- en rookwarenregeling komt een lijst te staan met zestien smaakstoffen, die allemaal naar tabak smaken. Het idee is vooral dat rokers ze zo nog wel kunnen gebruiken om van hun verslaving af te komen, maar jongeren niet verleid worden door “allerlei verleidelijke, exotische smaakjes”.

Zeven stoffen die ook naar tabak smaken, maar waar het RIVM voor had gewaarschuwd vanwege gezondheidsrisico’s, worden niet toegestaan. Het RIVM heeft overigens ook gewaarschuwd dat van de overige smaakjes niet helemaal duidelijk is hoe slecht ze zijn.

Volgens de nieuwe regels mag ook niet op de verpakking vermeld staan dat de e-sigaret naar iets anders smaakt dan tabak. De nieuwe regels gaan op 1 januari in, maar de verkoop zelf wordt pas vanaf 1 oktober echt verboden. In de tussentijd mogen de voorraden opgemaakt worden.