ChristenUnie en VVD komen met plan tegen antisemitisme

Coalitiepartijen ChristenUnie en de VVD zien dat antisemitisme groeit in Nederland, maken zich daar grote zorgen over en komen daarom met plannen om hier iets tegen te doen. Zij willen bijvoorbeeld dat elke voetbalclub verplicht met een aanpak tegen antisemitische en racistische leuzen moet komen.

“Zowel bij wedstrijden van Ajax, als bij wedstrijden van andere voetbalclubs klinken er geregeld vaak kwetsende spreekkoren ten aanzien van Joden”, schrijven Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Ulysse Ellian (VVD) in een zogeheten initiatiefnota. Zij zien dat het voetbalsupporterschap in Nederland is “doorspekt” met antisemitisme en vinden dat er echt iets moet gebeuren om hier een eind aan te maken.

Scholieren van Joodse afkomst krijgen volgens de Kamerleden ook veel te maken met antisemitisme. Zij hebben bijvoorbeeld met twee Joodse middelbare scholieren gesproken die later liever naar Amerika of Israël verhuizen, omdat ze hier voor zichzelf geen toekomst zien. Daarom bepleiten de parlementariërs dat er een meldpunt komt voor antisemitisme op scholen. Ook willen ze dat elk kind minstens één keer een ervaringsverhaal moet horen over de Tweede Wereldoorlog.

Segers en Ellian constateren dat er bovendien veel antisemitisme is op social media. Daarom vragen zij aan het kabinet om in Nederland en in Europa afspraken te maken om “strenger op te treden tegen antisemitische uitingen op het internet”.

De opstellers van de initiatiefnota willen daarnaast dat de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding niet alleen de opdracht krijgt om antisemitisme te bestrijden, maar ook om het Joodse leven te “koesteren”.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder al een speciale coördinator aangesteld die antisemitisme tegen moet gaan. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor antisemitische uitingen op internet, zo schreef hij in oktober in een werkplan. De coördinator wil eveneens iets doen tegen spreekkoren in voetbalstadions, met behulp van gezichtsherkenning en door wedstrijden sneller stil te leggen.