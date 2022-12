Rutte praat volgende week op Catshuis over slavernijexcuses

Premier Mark Rutte spreekt op 8 december met een aantal organisaties over de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van het AD.

Het plan is dat acht bewindspersonen, onder wie Mark Rutte zelf, op 19 december excuses aanbieden op verschillende plekken in de wereld. Een aantal organisaties die zich met het slavernijverleden bezighouden, is bezorgd over het plan. De timing, invulling en uitvoering roepen vragen op. De sessie op het Catshuis biedt Rutte gelegenheid om die te bespreken.

Joyce Sylvester, de voorzitter van de staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, zei eind november in Buitenhof dat ze hoopt dat Rutte de “ruis op de lijn” kan wegnemen. Als de excuses niet aanvaard worden “bereik je nog niks”, zei ze.

Toch rijzen volgens Sylvester ook over de datum van het Catshuisoverleg vragen, schrijft het AD. Op 8 december worden ook de Decembermoorden in Suriname herdacht.