Jetten: presentatie prijsplafond volgende week, 1 januari lukt

Energieminister Rob Jetten verwacht eind volgende week het prijsplafond voor stroom en gas te presenteren en weet nu zeker dat deze zoals beloofd op 1 januari in zal gaan. Alle energiebedrijven werken volgens de bewindsman mee en het is daarom volgens hem niet nodig – zoals enkele Kamerleden hebben gevraagd – om na te denken over sancties als zij dat niet zouden doen.

In de Tweede Kamer bestonden lang twijfels of het snel opgezette prijsplafond wel begin volgend jaar in zou gaan. Nieuwsuur meldde begin deze maand dat veel tijd verloren ging omdat er gesteggel was tussen het kabinet en energieleveranciers over de voorwaarden. Vorige week stelden parlementariĆ«rs hier vragen over tijdens het eerste deel van het debat over het plafond. In de tussentijd is er volgens Jetten “veel gebeurd” en daarom weet hij nu zeker dat de regeling op tijd klaar is.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de ministeries van Economische Zaken en FinanciĆ«n hebben volgens de minister sinds het debat vorige week “bijna dag en nacht” doorgewerkt om het prijsplafond op tijd af te krijgen. De minister stuurt de regeling naar verwachting eind volgende week naar de Tweede Kamer, die hier dan voor de kerst een oordeel over kan vellen.

De energieminister verwacht ook voor de kerstvakantie met een brief te komen met een oplossing voor huishoudens met een blokaansluiting die geen gebruik kunnen maken van het prijsplafond. Het gaat hier om huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen.