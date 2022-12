Zorgorganisaties geven steeds meer geld uit aan uitzendkrachten

Zorgorganisaties gaven in 2021 ruim 8 procent meer geld uit aan het inhuren van uitzendkrachten en zzp’ers dan in het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen jaren zijn de kosten voor uitzendkrachten een groter percentage van de totale kosten voor personeel gaan uitmaken.

Vorig jaar ging 7,7 procent van de totale kosten voor personeel naar uitzendkrachten en overige ingehuurde werknemers, zoals zzp’ers. In 2015 ging het nog om 5,1 procent. Het CBS keek naar de uitgaven van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen, instellingen in de gehandicaptenzorg en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. In 2021 gaven deze vier sectoren in totaal 48 miljard euro uit aan personeel.

Het aandeel kosten voor uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel steeg de afgelopen jaren het minst sterk in de ziekenhuizen. Bij aanbieders van gehandicaptenzorg was juist de grootste stijging waarneembaar. In 2021 maakten de kosten aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel in de gehandicaptenzorg 9,3 procent van de totale personeelskosten uit.

Vakbond FNV meldde in september op basis van een peiling dat zes op de tien jonge zorgmedewerkers overwegen om verder te gaan als zelfstandige of flexwerker. Volgens zorgbestuurder Elise Merlijn van FNV zet de inhuur van zorgverleners van buiten de financiĆ«le positie van zorginstellingen “enorm onder druk”.