Onenigheid bij PvdA over kandidatenlijst Eerste Kamer

Bij de PvdA is onenigheid ontstaan over de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Dat bevestigen senators Ruud Koole en Hamit Karakus, die zich beiden naar aanleiding hiervan terug hebben getrokken van de lijst. Een partijcommissie onder leiding van coryfee Job Cohen heeft een concept kieslijst gemaakt en het landelijk bestuur is daar op onderdelen flink van afgeweken, bevestigen de Eerste Kamerleden na berichtgeving van de NOS. Kandidaten die hoog stonden op de lijst zouden op onverkiesbare plekken zijn gezet.

Koole zegt zich te hebben teruggetrokken “omdat het partijbestuur is afgeweken van de zorgvuldig opgestelde lijst”. De partijcommissie zette de voormalige partijvoorzitter op de tweede plek, maar het landelijk bestuur zette hem op plaats acht. Karakus vindt het “niet goed dat het partijbestuur zo afwijkt van de commissie die met een opdrachtformulering op pad is gestuurd”.

Het partijbestuur zegt bij monde van een woordvoerder “zorgvuldig” te werk te gaan bij het samenstellen van de kandidatenlijst. “Dat leidt tot blijdschap bij mensen, maar ook tot verdriet bij sommigen omdat ze op meer hadden gehoopt.” Donderdag zullen PvdA en GroenLinks samen hun kandidatenlijsten presenteren. De partijen gaan een fractie vormen in de Eerste Kamer na de getrapte verkiezingen eind mei, maar hebben geen gezamenlijke lijst.

Cohen zegt dat het aan het partijbestuur is om te handelen naar het advies dat de commissie onder zijn leiding heeft gegeven. “Die heeft een besluit genomen”, zegt de voormalige fractieleider en burgemeester van Amsterdam. Cohen wil verder niet op de kwestie ingaan.