Eis 8 jaar cel voor doodschieten ex-profvoetballer Hoefdraad

In de zaak over het doodschieten van oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen Robin R. De voormalige profvoetballer werd op zondagochtend 1 augustus vorig jaar om 06.00 uur door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost.

R. schoot volgens de officier van justitie tweemaal in een volle feestzaal. Een paar dagen later bezweek Hoefdraad aan zijn verwondingen. R. was toen al aangehouden in België. “Met een doorgeladen vuurwapen op een drukbezocht feest heeft hij een gevaarlijke situatie gecreëerd. Hij nam het risico dat hij iemand dodelijk zou treffen op de koop toe”, zei de officier.

De 36-jarige R. vertelde dinsdag in de rechtbank in Amsterdam dat het wapen per ongeluk is afgegaan. Tijdens een opstootje, waarbij onverwachts aan hem getrokken werd, pakte hij het wapen naar eigen zeggen vast om te voorkomen dat het vanuit zijn broeksband op de grond zou vallen. Hij zou het semi-automatische wapen hebben bewaard voor iemand anders, maar dat gelooft het OM niet en de nabestaanden evenmin. “Die persoon bestaat niet, dat weet je donders goed. Je liep al weken met dat ding op zak”, zei de partner van Hoefdraad.

Meerdere getuigen hebben verklaard dat Jergé Hoefdraad een ruzie probeerde te sussen toen hij door zijn hoofd werd geschoten. “Iedereen was geschrokken”, aldus R. “Ik had niet door dat iemand geraakt was.” Een kogel zat in het plafond. De kogel die Hoefdraad dodelijk raakte is niet teruggevonden.

R.: “Mensen zeggen dat ik bewust zou hebben geschoten, om meisjes of om drugs. Daar is allemaal niets van waar. Ik denk dat ik per ongeluk de trekker heb overgehaald. Het is niet dat ik mezelf probeerde te verdedigen.” R. heeft in zijn strafzaak zijn excuses aangeboden aan de aanwezige nabestaanden. “Dat is makkelijk gezegd, maar ik doe het toch”, aldus R. “Geef mij de straf die ik verdien.”

“Je hebt onherstelbare schade aangericht”, zei de partner van Hoefdraad tijdens haar spreekrecht. “Onze kinderen vertellen dat hun vader doodgeschoten is, is het zwaarste dat ik als moeder heb moeten doen.” Hoefdraads moeder noemde het doodschieten van haar zoon “totaal belachelijk en zinloos”. Door het een te noemen “doet wat ons betreft absoluut geen recht aan de ernst van de zaak”, zei ze.

Hoefdraad speelde ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal. De meeste daarvan, ruim 150, speelde hij voor Almere City FC. Hij kwam ook uit voor Telstar en Cambuur en speelde voor die laatste club acht wedstrijden in de Eredivisie.