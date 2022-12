Rechtbank Kenia ziet af van vervolging in moordzaak Tob Cohen

Een Keniaanse rechtbank ziet af van vervolging in de zaak over de moord op Tob Cohen, melden media in het land. De Nederlander verdween drie jaar geleden en werd later dood gevonden. De aanklacht tegen twee verdachten, onder wie Cohens weduwe, is nu ingetrokken.

Daarmee wordt het advies opgevolgd dat de openbaar aanklager vorige week gaf. De rechter wijst de bezwaren van Cohens familie hierover af omdat die ongegrond en niet overtuigend genoeg waren, aldus Keniaanse media. De rechter heeft volgens de krant The Star gezegd dat de zaak nog verder wordt onderzocht en de verdachten later opnieuw kunnen worden aangeklaagd voor moord.

De 69-jarige Cohen, voormalig topman van Philips in Oost-Afrika, verdween in juli 2019. Zijn vrouw werd een maand later aangehouden voor betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het onderzoek leidde in september dat jaar tot de vondst van Cohens lichaam in een septic tank bij zijn huis in Kenia.