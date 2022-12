Een 43-jarige douanier uit Rotterdam is dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van harddrugs, zo heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De vrouw wordt ook verdacht van witwassen en ambtelijke corruptie.

Naast deze vrouw is ook een 48-jarige inwoonster uit dezelfde plaats opgepakt. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Er worden dan ook geen verdere details gegeven over het onderzoek.