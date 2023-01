Afgelopen jaar minder meldingen van bedreigde journalisten

Meldpunt PersVeilig kreeg in 2022 minder meldingen van Nederlandse journalisten die zich bedreigd voelden of die met fysiek geweld te maken kregen dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar kwamen er 198 meldingen binnen bij het meldpunt, dat is opgericht door journalistenvakbond NVJ, politie en Openbaar Ministerie. In 2021 waren het er 272.

Vergeleken met een jaar eerder is vooral minder melding gemaakt van fysiek geweld. In 2021 waren dat nog 73 meldingen, afgelopen jaar zijn het er 33. De hoeveelheid meldingen van bedreigingen via sociale media bleef bijna gelijk: in 2022 waren het er 59, het jaar daarvoor 58. Verder kwamen er meldingen binnen van stalking en intimidatie.

Volgens Peter ter Velde van PersVeilig komt de daling van gemelde geweldsincidenten doordat 2021 een ‘coronajaar’ was, met elke week wel demonstraties of rellen. “Dat was afgelopen jaar stukken minder. Daardoor zie je dat het fysieke geweld tegen journalisten substantieel minder is.”

Hoewel journalisten minder meldingen deden, is hun veiligheid niet per se verbeterd. “Bij elke opleving van de boerenprotesten en bij de sinterklaasintochten zagen we afgelopen jaar onmiddellijk dat heel veel journalisten werden bedreigd of belaagd. De agressieve houding ten opzichte van journalisten is onverminderd.” Daarbij is het aantal meldingen “het topje van de ijsberg”, omdat slechts een klein deel van de journalisten een incident bij PersVeilig meldt, aldus Ter Velde.