Linkse partijen: snel verder met wetsbehandeling vuurwerkverbod

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen na het kerstreces snel verder met de behandeling van hun wetsvoorstel voor een vrijwel volledig verbod op consumentenvuurwerk. De afgelopen jaarwisseling heeft volgens de partijen duidelijk gemaakt dat het uitbannen van alleen het zwaarste vuurwerk te weinig effect heeft op de veiligheid.

Het wetsvoorstel waarmee straks alleen nog het allerlichtste vuurwerk is toegestaan – denk aan sterretjes en knalerwtjes – werd afgelopen voorjaar al besproken in de Tweede Kamer. Het bleek nog lang niet op voldoende steun te kunnen rekenen. Sommige partijen wilden eerst afwachten hoe eerdere aanscherpingen van de regels zouden uitpakken.

Het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen was immers nog niet echt in de praktijk getest, doordat de voorgaande twee jaarwisselingen een algeheel vuurwerkverbod van kracht was. Daarmee wilde het kabinet voorkomen dat de gezondheidszorg, die al zwaar gebukt ging onder de coronapandemie, nog verder zou worden belast.

Van de partijen die twijfelden is vooralsnog alleen D66 nu al overtuigd van de noodzaak van een definitief verbod. De lokale verboden in sommige gemeenten hebben volgens Kamerlid Hanneke van der Werf niet gewerkt. Ook wijst zij erop dat vuurwerk dat ook onder de strengere regels nog is toegestaan, toch veel slachtoffers heeft gemaakt.

“Wij vinden het logisch om nu landelijk eenduidige regels in te stellen, dat is ook de wens van de politie”, zegt Van der Werf. Zij erkent dat de handhaving daarvan niet direct vlekkeloos zal verlopen. Maar dan nog is dat volgens haar “beter dan de huidige situatie”.

Ook met de steun van D66 is een meerderheid nog allerminst zeker. Rechtse oppositiepartijen als PVV, FVD, JA21 en Groep-Van Haga vinden vuurwerk een traditie die behouden moet blijven. VVD en CDA willen evenmin aan een verbod. Zij hameren liever op een stevige aanpak van illegaal vuurwerk en van relschoppers die bijvoorbeeld hulpverleners bekogelen.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver doet een beroep op alle partijen om het voorstel toch te steunen. Hij noemt het aantal slachtoffers “veel te hoog”. Fractieleider Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren noemt vuurwerk gezien de vele ongelukken en de angst en stress bij dieren “geen traditie om trots op te zijn”.