Kantoorpand overheidsorganisaties beschoten in centrum Den Haag

Aan de Schedeldoekshaven in het centrum van Den Haag is een kantoorpand beschoten. Volgens de politie gaat het om een gebouw waarin “meerdere overheidsorganisaties werken”. Maandagochtend werden verschillende kogelinslagen gevonden.

De politie vermoedt dat het pand tussen vrijdagavond 30 december 22.00 uur en maandagochtend 2 januari 07.00 onder vuur is genomen. Daarbij raakte niemand gewond. De politie kon niks zeggen over een eventueel motief van de beschieting en of het pand bewust gekozen was.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben beide de achteruitgang aan de Schedeldoekshaven. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of het ook de beschoten panden betrof.