KRO-NCRV zendt uitvaart paus emeritus Benedictus uit

De uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI wordt donderdagochtend live uitgezonden op televisie. KRO-NCRV doet verslag van het afscheid op NPO 2, laat een woordvoerder weten.

De plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad wordt geleid door de huidige paus Franciscus. De tv-uitzending begint om 09.15 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Wilfred Kemp en Vaticaankenner Hendro Munsterman.

Benedictus overleed op 31 december op 95-jarige leeftijd. Hij was tussen 2005 en 2013 paus en trad af om gezondheidsredenen. Benedictus was daarmee de eerste paus die dat deed in circa zeshonderd jaar. Hij woonde sindsdien in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid.

De gezondheid van Benedictus ging vorige week snel achteruit en zijn opvolger Franciscus riep tijdens zijn dienst op om voor hem te bidden. Sinds maandag ligt hij opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De komende drie dagen kunnen mensen langs het lichaam van de afgetreden paus lopen om afscheid te nemen en hem de laatste eer te bewijzen.