VNG: aantal gemeenten met vuurwerkverbod neemt toe

Het aantal gemeenten dat tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod hanteert, zal komend jaar toenemen. Dat verwacht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zolang er geen landelijke regelgeving is, zullen “gegarandeerd veel meer gemeenten volgen met een lokaal verbod”. Een aantal gemeenten heeft dat al aangekondigd.

Hoeveel gemeenten het voornemen hebben, kan de woordvoerder niet zeggen. De VNG houdt die cijfers niet bij.

In de zomer heeft de vereniging een peiling gehouden onder alle gemeenten. Daarbij gaf 65 procent aan voorstander te zijn van een algemeen vuurwerkverbod. “Conclusie was dat voor de overgrote meerderheid het plezier en de vrijheid van inwoners die vuurwerk willen afsteken niet meer opweegt tegen alle schade die het met zich meebrengt. Milieuaspecten spelen daarin een steeds grotere rol”, aldus de zegsman.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was het in twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Nijmegen, Apeldoorn en Soest, verboden om vuurwerk af te steken. In meer dan driehonderd gemeenten gold zo’n verbod dus niet. De VNG noemt het “onwenselijk” dat de regels voor het afsteken van vuurwerk per gemeente verschillen.