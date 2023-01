Leefbaar Rotterdam wil referendum over vuurwerkverbod

Leefbaar Rotterdam wil een bindend referendum over het vuurwerkverbod in de gemeente. Raadslid Ingrid Coenradie noemt het verbod zoals het nu van kracht was “een grote wassen neus”. En daarom wil de partij de mening van de Rotterdammers, bevestigt ze een bericht uit het AD. “Ik vind dat je moet luisteren naar de inwoners.”

Volgens Coenradie wordt de discussie over een verbod nu te zwart-wit gevoerd. “Het is juist heel genuanceerd.” Rotterdam was een van de twaalf gemeenten waar tijdens de jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk gold. Toch ging er volop vuurwerk de lucht in.

Coenradie vindt dat het “rammelt” dat er een verbod geldt maar “dat dat niet gehandhaafd wordt” en ook vindt ze het dubbel dat er een verbod geldt terwijl er wel vuurwerk verkocht mag worden. “Je mag naar het soepje kijken maar je mag het niet opeten.”

Leefbaar Rotterdam is een poll op de Facebookpagina gestart en heeft een motie ingediend, die volgens Coenradie op 19 januari bij de eerste gemeenteraadsvergadering wordt besproken.