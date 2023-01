Arjen Lubach is Mediapersoon van het Jaar

Arjen Lubach is uitgeroepen tot Mediapersoon van het Jaar. De presentator kreeg de prijs maandag in Beeld & Geluid in Hilversum uit handen van André van Duin, de winnaar van vorig jaar.

De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door mediavakblad BM, is voor het eerst genderneutraal en draagt nu de naam Mediapersoon van het Jaar. Voorheen werd altijd een Omroepman of -vrouw van het Jaar gekozen. Van Duin gaf vorig jaar zelf de aanzet tot de naamswijziging. Hij vond het in deze tijd van inclusie best gek dat er nog gesproken werd over Omroepman of -vrouw en vroeg of dat niet gewoon ‘mens’ moest zijn.

Lubach is de 32e winnaar. In eerdere jaren gingen bekende namen als John de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Jan Slagter, Humberto Tan, Floortje Dessing en Eva Jinek hem voor.

De presentator debuteerde vorig jaar februari met de dagelijkse satirische show De Avondshow met Arjen Lubach, waar inmiddels twee seizoenen van zijn gemaakt. Het programma werd een succes, met doorgaans meer dan een miljoen kijkers. De derde reeks gaat eind januari van start. Vorige maand eindigde Lubach ook al op de eerste plek van de Media100, de jaarlijkse lijst van de honderd meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media.