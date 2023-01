Meer mensen haalden vorig jaar hun autorijbewijs

In 2022 haalden 223.034 mensen hun autorijbewijs, een flinke toename ten opzichte van 2021 (181.552) en 2020 (163.927). Dat meldt het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) op basis van de jaarcijfers. De dip in de eerdere jaren verklaart het CBR door de coronamaatregelen, waardoor zowel examens als rijlessen een tijd stillagen. De cijfers zijn nu weer vergelijkbaar met voor corona. Zo haalden in 2019 ruim 219.000 mensen hun autorijbewijs.

Het CBR nam vorig jaar ruim een miljoen theorie-examens af, deels ook om de achterstand weg te werken die was ontstaan vanwege de coronamaatregelen. Die achterstand is weggewerkt, maar bij de praktijkexamens zal het nog wel even duren, verwacht het CBR.

“Voor de theorie-examens, die worden afgenomen in zalen, konden we onze locaties extra openstellen. Praktijkexamens echter worden één op één afgenomen. Door overwerk, doorwerkende gepensioneerden en ook het opleiden van nieuwe examinatoren creëren we extra mogelijkheden. Daarnaast worden collega’s uit rustigere regio’s ingezet in gebieden, vooral de Randstad, waar de reserveringstermijnen langer zijn”, aldus een woordvoerder van het CBR.

De grootste leeftijdsgroep die vorig jaar het autorijbewijs haalde waren de 18-jarigen, dat waren er 62.243.

Ook het aantal motor- en bromfietsrijbewijzen is iets toegenomen. In 2022 haalden 33.751 mensen een motorrijbewijs en 36.423 een bromfietsrijbewijs. Die toename komt niet alleen omdat de coronamaatregelen zijn afgeschaft, denkt het CBR. “Dit heeft waarschijnlijk te maken met mensen die het openbaar vervoer wilden vermijden. Maar de aantallen zijn gering, dus van echt grote plussen is geen sprake”, aldus de woordvoerder.