Alarmcentrales zien meer ski-ongevallen door slechte pistes

Door de weinige sneeuw en slechte pistes krijgen Nederlanders dit seizoen vaker een ongeluk op hun wintersportvakantie. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross kregen de afgelopen kerstvakantie meer meldingen binnen dan een jaar eerder. Bij de centrale van SOS International is vooral het aantal ongevallen met ernstig letsel hoger dan anders.

De ANWB-centrale kreeg vooral veel meldingen van verdraaide knieĆ«n, armletsel en gescheurde kniebanden. “Maar ook de nodige fracturen. Waar wel sneeuw ligt, is het veel drukker en is de kans op een ongeluk groter”, meldt een woordvoerster. Het aantal meldingen was de afgelopen weken 30 procent hoger, maar dat komt ook doordat er tijdens het vorige seizoen minder wintersporters waren door coronamaatregelen in veel landen.

Eurocross constateerde een lichte toename van 5 procent in het aantal meldingen ten opzichte van een jaar eerder. “Onze artsen zien vrij veel sleutelbeenfracturen, waarschijnlijk door het vallen op een harde ondergrond”, zegt een woordvoerster. Door het gebrek aan verse sneeuw kunnen pistes nu harder zijn.

SOS International kreeg ten opzichte van eind 2019, het laatste wintersportseizoen voor coronamaatregelen, iets meer meldingen binnen van ernstig letsel zoals breuken in de rug en bekken. “We vermoeden dat dit een direct gevolg is van de slechte sneeuwconditie op de pistes”, meldt de organisatie desgevraagd. Vooral uit Oostenrijk kwamen de afgelopen weken veel meldingen binnen.

Alarmcentrales zijn het aanspreekpunt voor reizigers als zij in het buitenland een ongeluk krijgen. Zo kunnen zij helpen bij het regelen van vervoer naar Nederland of het vinden van een arts of ziekenhuis in het land van verblijf.