BNNVARA: uitlatingen van Gibbs in Op1 gebaseerd op feiten

BNNVARA vindt dat de uitlatingen van presentator Natasja Gibbs over Israël in de talkshow Op1 “voldoende steun in feiten en actualiteit” hebben. Zij baseerde haar uitspraak dat Israël een “apartheidsregime” voert onder meer op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties. Dat laat de omroep donderdag aan het ANP weten.

De ombudsman van de NPO kreeg de afgelopen dagen meerdere klachten over een gesprek dat Gibbs vrijdag voerde met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. In dat gesprek deed zij deze uitlating. Volgens klagers is deze constatering in strijd met de journalistieke code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

Volgens BNNVARA kreeg Segers “alle ruimte om tegengeluid te laten horen: hij zette uiteen dat en waarom hij de redenering van onze programmamakers niet volgde. Hij gaf bovendien aan de opgebrachte vergelijking misplaatst te vinden en legde uit waarom. Al met al werd er in deze kwestie aan tafel een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd.”

De eerste oproep voor het insturen van een klacht werd gedaan door columnist Jan Dijkgraaf. Hij maakte in een onlinecolumn een vergelijking met het onderzoek dat de ombudsman van de NPO deed naar omroep Ongehoord Nederland. In twee rapporten stelde de ombudsman klagers in het gelijk die zeiden dat ON! zich niet aan de journalistieke code houdt en ongefundeerde informatie verspreidt. In reactie op het eerste rapport legde de NPO omroep ON! een sanctie op, een reactie op het tweede rapport heeft de NPO nog niet gegeven.

De ombudsman liet dinsdag aan het ANP weten voor de meldingen over Op1 en Gibbs de reguliere klachtenprocedure te bewandelen. Zij heeft de klacht naar BNNVARA gestuurd en wacht de reactie af. WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes, die als coördinator het woord doet namens Op1, liet woensdag weten dat de klachten vooral afkomstig zijn van sympathisanten van omroep Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie. De oproep een klacht in te dienen bij de ombudsman van de NPO werd volgens Huisjes veel gedeeld door sympathisanten van de omroep en de partij.