Eurobarometer: stijgende kosten grootste zorg Nederlanders

De toenemende kosten van het levensonderhoud zijn voor 81 procent van de Nederlanders de grootste zorg. De zorgen over de stijgende prijzen van vooral energie en voedsel worden gevoeld in alle lagen van de bevolking, bij alle opleidings- en professionele achtergronden en ongeacht het geslacht of de leeftijd. Daarnaast maakt 80 procent van de Nederlanders zich ook zorgen over de klimaatverandering en is 62 procent volgens een peiling van het Europees Parlement ongerust over mogelijke uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen.

Uit de zogeheten Eurobarometer, waarvoor inwoners van alle 27 EU-landen werden ondervraagd, blijkt dat voor gemiddeld liefst 93 procent van de EU-burgers de stijgende kosten van het dagelijks leven de grootste zorg is. Op de tweede plaats komt angst voor dreigende armoede en maatschappelijke uitsluiting (82 procent). In Nederland ligt ook dat percentage met 72 onder het Europese gemiddelde.

Angst voor uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen houdt gemiddeld 81 procent van de EU-burgers in de greep. Toch staat bijna driekwart van de Europese bevolking achter de EU-sancties tegen Rusland en humanitaire, militaire en financiële steun voor Oekraïne.

De recente crises zorgden voor meer steun voor de EU: gemiddeld 72 procent van de ondervraagden meent dat het eigen land profiteert van EU-lidmaatschap. In Nederland is dat 80 procent. Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders (52 procent) zou graag zien dat het Europees Parlement verdere actie onderneemt tegen klimaatverandering, terwijl 42 procent wil dat het zich concentreert op de bestrijding van armoede en maatschappelijke uitsluiting. Ook noemen Nederlanders volksgezondheid en het scheppen van nieuwe banen als belangrijke taken voor het parlement.

De peiling werd tussen 12 oktober en 7 november uitgevoerd.