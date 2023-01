Drukke ochtendspits in zuiden van Nederland waar het hard regent

In het zuiden van Nederland is het drukker op de wegen dan normaal gesproken op donderdagochtend, meldt de ANWB. Rond 08.00 uur stond er in het hele land ongeveer 640 kilometer file. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, was het gemiddelde in januari 370 kilometer file.

De drukte komt vooral door het slechte weer onder de rivieren. Daar regent en waait het hard. Een ANWB-woordvoerder zegt dat er hier en daar een ongeluk is, maar dat ook de normale files langer zijn dan gebruikelijk. Het KNMI had code geel afgekondigd voor de kustprovincies vanwege de wind en regen.

De piek ligt op donderdag meestal tussen 08.30 en 08.45 uur.