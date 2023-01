Regisseur Darren Aronofsky komt met film The Whale naar IFFR

De Amerikaanse regisseur Darren Aronofsky komt eind januari naar Nederland. Hij zal op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) zijn nieuwe film The Whale presenteren. De 53-jarige regisseur woont op 27 januari de Nederlandse première op het festival bij. Aronofsky zal ook een Q&A bijwonen waar het publiek vragen kan stellen, meldt distributeur Cinéart donderdag.

Aronofsky maakte eerder films als Black Swan en Requiem for a Dream. De regisseur is vermoedelijk de bekendste filmster die dit jaar op het IFFR aanwezig is.

In The Whale speelt acteur Brendan Fraser, vooral bekend van de Mummy-trilogie, een zwaarlijvige teruggetrokken leraar die de band probeert te herstellen met zijn tienerdochter. De hoofdrolspeler wordt genoemd als serieuze Oscarkandidaat voor de vertolking.

The Whale is vanaf 16 februari in de Nederlandse bioscopen te zien. Het IFFR vindt plaats van 25 januari tot en met 5 februari. De officiële selectie van het festival bevat meer dan vierhonderd films.