Arriva: geen treinen in Achterhoek en Rivierenland door staking

De treinen van Arriva in de Gelderse regio’s Achterhoek en Rivierenland rijden vrijdag niet als gevolg van een staking door treinpersoneel. Die staking is georganiseerd door vakbond VVMC die zo een betere cao wil afdwingen. Ook een aantal buschauffeurs van Arriva heeft het werk neergelegd. Volgens het vervoersbedrijf rijdt daardoor nog slechts de helft van alle bussen in de regio’s.

De plaatsen waar vrijdag volgens VVMC het werk wordt neergelegd zijn Goor, Tiel, Arnhem, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. Arriva roept reizigers op om de reisplanner te checken voordat zij de deur uit gaan. Een woordvoerster geeft aan dat de trein van de regionale vervoerder Connexxion tussen Arnhem en Doetinchem wel gewoon rijdt. Dat vervoersbedrijf valt namelijk onder een andere cao.

De stakingen zijn het gevolg van stukgelopen onderhandelingen over de cao multimodaal vervoer. Onder die cao vallen bedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden, bijvoorbeeld Arriva en Keolis. In totaal gaat het om zo’n 1300 personeelsleden.

Naast de cao multimodaal is er ook de cao streekvervoer voor bedrijven die alleen met bussen, trams of treinen rijden. Ook voor die cao zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Als dat begin volgende week niet lukt, wordt op donderdag en vrijdag gestaakt, waarschuwt FNV. Onder de cao streekvervoer vallen zo’n 13.000 mensen.