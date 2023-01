Schouten: gooi naar fractieleiderschap ‘niet aan de orde’

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) zegt dat de vraag of zij ambieert om fractieleider te worden van haar partij ChristenUnie “niet aan de orde” is nu Gert-Jan Segers afstand heeft gedaan van die positie. Ze wijst erop dat ze nu in het kabinet zit, na twaalf jaar in Den Haag “misschien ook andere keuzes gaat maken” en dat er een opvolger klaarstaat voor Segers in de persoon van Mirjam Bikker.

“Die is fractievoorzitter in de Eerste Kamer geweest, dus die kan het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer zeker ook aan”, zegt Schouten over haar partijgenoot Bikker. “Als ik die ambitie had gehad, dan had ik die wel wat eerder geuit”, zegt ze op de vraag of Bikker ook een tussenpaus kan zijn en of zijzelf de rol voor partijleider ambieert voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

In 2015 is het ter sprake geweest of Schouten de rol van fractieleider op zich zou nemen, toen die rol vacant werd na het vertrek van Arie Slob. Segers was ook in beeld voor die functie. “Toen hebben we het goed met elkaar over gehad”, zegt Schouten, waarna Segers het is geworden.