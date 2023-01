Geriaters: onderzoek nodig naar gevolgen langer thuis wonen

Er is dringend onderzoek nodig naar de gevolgen van het steeds langer thuiswonen door kwetsbare ouderen, want er komen er nu steeds meer op de spoedeisende hulp en het ziekenhuis terecht als gevolg van een val. Het heeft dan ook veelal lang geduurd voordat ze zijn gevonden. Dat zegt Esther Cornegé, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, in reactie op een bericht in het AD.

Ze spreekt van een mogelijke verdubbeling ten opzichte van een paar jaar geleden, al ontbreken concrete cijfers. “In een groot ziekenhuis is het tegenwoordig wel dagelijkse kost” dat er iemand binnen wordt gebracht die thuis is gevallen. Op de afdeling in Den Bosch waar ze zelf werkt, lagen er op 1 januari vijf.

Er zijn ook “steeds meer” verwaarloosde patiënten met dementie bij. Vaak zijn binnenkomende senioren ook onderkoeld, met name door de lange tijd totdat ze zijn gevonden.

De mensen zijn meestal niet zomaar gevallen, maar mede door de gevolgen van een infectie, een infarct of fouten met medicatie. Ze zijn ook niet altijd meer in staat om alarm te slaan. Dat ze later worden gevonden, komt vooral doordat er niet genoeg mantelzorgers en thuiszorg beschikbaar meer zijn. Cornegé noemt de situatie “nijpend”.

Of onderkoeling ook te maken heeft met de energieprijzen waardoor de mensen minder stoken, durft ze niet te zeggen. Het is niet onderzocht, maar ze sluit het niet uit.