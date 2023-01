Brand in busstalling Utrecht: flinke schade en uitval buslijnen

Door een brand in de busstalling Westraven in Utrecht is het busvervoer in de stad en omgeving vrijdag verstoord. Een groot aantal lijnen in de stad kan niet uitrijden. Ook naar een aantal omliggende plaatsen rijden geen bussen.

Een woordvoerder van U-OV meldt dat er door de brand dertien bussen zijn getroffen, een pand van de vervoerder werd gespaard en er zijn geen mensen gewond geraakt. Hij verwacht dat de dienstregeling aan het einde van de ochtend volledig zal zijn opgestart.

De busstalling is aan de Griffioenlaan. Op foto’s bij RTV Utrecht is te zien dat een aantal bussen compleet is uitgebrand. “Het is een ravage”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Het vuur in de remise brak rond 04.50 uit, rond 07.30 meldde de veiligheidsregio dat de brand helemaal uit was. De politie onderzoekt wat de brand heeft veroorzaakt.