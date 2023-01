Studenten verplicht naar les grensoverschrijdend gedrag

Wie in Maastricht gaat studeren, krijgt er straks lessen bij in hoe je grensoverschrijdend gedrag kunt herkennen en voorkomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit daar na een bericht in Trouw. De lessen, mogelijk al tijdens de introductie maar misschien ook later in het eerste jaar, worden verplicht.

De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar worden volgens de universiteit zeker doorgezet. Of de lessen alleen over seksueel overschrijdend gedrag gaan of ook breder worden getrokken, staat ook nog niet vast.

Met het voornemen geeft de universiteit een concreet vervolg aan de ondertekening van een manifest van Amnesty, waarmee de onderwijsinstelling zich verplichtte grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. Het is ook een gevolg van gesprekken met de studenten verenigd in Feminists of Maastricht (FoM).

De lessen worden gecombineerd met andere studieonderdelen waarvoor de studenten op de universiteit moeten komen. Er waren al vrijwillig te volgen workshops, maar die zijn de universiteit inmiddels te vrijblijvend geworden. Twee jaar geleden bleek uit eigen onderzoek dat bijna de helft van de studenten in Maastricht weleens een vorm van seksuele intimidatie had ervaren.

Bijna een jaar geleden riep de Inspectie van het Onderwijs de universiteiten en hogescholen op de sociale veiligheid in de gaten te houden, zowel in hun eigen instellingen als samen in de hele sector. Universiteiten en hogescholen leken wel door de meeste studenten als veilig te worden ervaren. Toch meldde 4 procent van de 1500 mensen die toen een vragenlijst van de inspectie invulden op de opleiding grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Als dit percentage voor alle studenten in het hoger onderwijs zou gelden, dan zou dat neerkomen op ruim 30.000 studenten, schatte de inspectie.