Vertrek beïnvloedt stabiliteit coalitie niet, denkt Segers

Dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers middenin een moeilijke regeerperiode vertrekt, is “niet van enige invloed” op de stabiliteit van de coalitie, denkt Segers zelf. “Dat valt of staat niet bij mijn vertrek.” Het leiderschap van zijn partij is met opvolger Mirjam Bikker bovendien “in goede handen”.

In oktober heeft Segers officieel besloten dat hij begin 2023 zal stoppen in de landelijke politiek. Hij wist al dat dit zijn laatste periode als partijleider zou zijn, en in 2020, toen Bikker op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen werd gezet, gebeurde dat ook met het idee dat zij een goede opvolger zou zijn.

Segers heeft ervoor gekozen om zijn termijn als Kamerlid niet uit te zitten “omdat je leiderschap moet overdragen”. Bikker heeft als nieuwe leider “tijd en ruimte” nodig om te groeien in die rol, zegt Segers. Volgens hem was de fractie unaniem in de keuze voor Bikker.

Toch verlaat hij de politiek in een tijd van grote tegenstellingen en maatschappelijke spanning. “Het werd wel pittiger”, geeft Segers toe over zijn tijd in de politiek. Toch is het een “goed moment” om nu te stoppen. “Het is mooi geweest. Het was de moeite waard.”

Vorig jaar kon hij naar eigen zeggen nog niet weg omdat er grote problemen op tafel lagen zoals de stikstofcrisis. Ook vertrok zijn partijgenoot Henk Staghouwer als minister van Landbouw. Daar moest eerst een oplossing voor komen. “Nu is het rustiger”, aldus Segers.

Zijn grootste zorg bij zijn vertrek is de polarisatie en de onverzoenlijkheid. Het is soms “heilzaam om hard te botsen”, maar daarna moet je er ook samen uitkomen. “Dat is een vaardigheid die onder druk staat.” Hij maakt ook duidelijk dat dit de politiek niet mooier maakt, maar dat is voor hem niet de reden om te vertrekken.

De keuze om voor de stembusgang van maart te stoppen is bewust genomen. Bikker kan “de geloofsbrieven opnieuw op tafel leggen”, zegt hij hierover. “Het kan ons helpen.” In mei worden de nieuwe Provinciale Staten gekozen die daarna weer de Eerste Kamer kiezen.

Hij laat een partij achter die stabiel in de peilingen staat. De andere coalitiepartners staan allemaal op verlies in de peilingen. De ChristenUnie bezet vijf zetels in de Tweede Kamer. De partij is volgens Segers “groter en relevanter” geworden dan toen hij tien jaar geleden aantrad als volksvertegenwoordiger.

Wat de 53-jarige Segers hierna gaat doen, weet hij nog niet. “Dat ligt totaal open.” Hij weet alleen dat hij een boek gaat schrijven. Hij gaat daarin “reflecteren” op zijn afgelopen tien jaar in de Tweede Kamer.