Rechtbank doet vrijdag uitspraak in strafzaak tegen Willem Engel

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdagochtend om 10.00 uur uitspraak in de strafzaak tegen Willem Engel, die verdacht wordt van opruiing. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt, een dag nadat het wrakingsverzoek van Engel is afgewezen, waarmee duidelijk werd dat hij geen nieuwe rechters krijgt toegewezen.

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist. Het OM vervolgt de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks coronagerelateerde berichten op sociale media. Bijvoorbeeld voor de tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen. En voor twitterberichten aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag, ondanks dat de demonstraties verboden waren. Ook riep hij zijn volgers op een verzorgingshuis in Goirle te bellen dat wegens een corona-uitbraak voor bezoekers gesloten was.

Engel spreekt van een politiek proces. Hij wil dat de rechtbank het OM niet-ontvankelijk verklaart. Ook vraagt hij de rechtbank om minister van Justitie Dilan Yeşilgöz op te roepen als getuige, evenals Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank neemt zijn verzoeken mee in de uitspraak. Die zou aanvankelijk op maandag 16 januari zijn, maar werd uitgesteld omdat Engel de rechtbank wraakte.