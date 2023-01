Werkgevers streekvervoer kunnen impact staking lastig inschatten

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt het moeilijk om in te schatten hoe groot de impact van de staking in het streekvervoer zal zijn. Vakbond FNV heeft aangekondigd dat in die sector donderdag en vrijdag het werk wordt neergelegd. Dat is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen in de nacht van dinsdag op woensdag.

Volgens een woordvoerster van VWOV is het onder meer lastig om een inschatting te maken omdat alleen de FNV een staking heeft aangekondigd. Vakbond CNV heeft al gezegd niet direct mee te doen aan de stakingen. Die bond wil eerst aan de leden vragen of zij bereid zijn tot actie, en die peiling kost enige tijd, aldus CNV. Wel houdt de bond er rekening mee dat de achterban zich later bij de acties aan zal sluiten.

Een soortgelijke situatie is al eerder voorgekomen, zegt de VWOV-zegsvrouw, namelijk vorig jaar. “Toen hadden wij een cao-overeenkomst bereikt met CNV, maar riep FNV desondanks op tot een staking.” Tijdens de stakingen die volgden kon zo’n 70 tot 80 procent van het openbaar vervoer gewoon blijven rijden, meldt de woordvoerster.

Maar volgens haar blijft het “koffiedik kijken”. Zo is het volgens haar ook de vraag hoe groot de actiebereidheid is “met een loonbod van 8 procent op tafel.” Maar de kans dat FNV en VWOV nog tot een overeenkomst gaan komen waardoor de stakingen worden afgewend, acht de werkgeversvereniging klein.