Universiteit trekt doctoraat in door nalatigheden in proefschrift

In een proefschrift uit 2008 zijn “dusdanig verwijtbare en grootschalige nalatigheden” aangetroffen dat de destijds verleende doctorsgraad door de Universiteit Utrecht weer is ingetrokken. Volgens de universiteit komt nu naar voren dat het proefschrift niet goed genoeg was om “toe te treden tot de professie”. Het komt zelden voor dat een doctoraat wordt ingetrokken.

Het proefschrift voldoet niet aan “belangrijke principes van wetenschappelijke integriteit, zoals zorgvuldigheid en precisie, betrouwbaarheid en controleerbaarheid en replicatie”, zo concludeert het College voor Promoties. Twee van de artikelen die onder het proefschrift vallen zijn eerder al door de redacties van wetenschappelijke tijdschriften ingetrokken. Bij twee andere is een kanttekening geplaatst, een zogenoemde ‘expression of concern’.

Klachten die binnenkwamen over de artikelen gingen onder meer over de gebruikte data. Het proefschrift was afkomstig van iemand die zijn of haar promotieonderzoek uitvoerde zonder te zijn aangesteld door de universiteit. Rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht benadrukt dat “dit soort ondeugdelijke promoties” niet welkom zijn. De regels zouden sinds 2008 zijn aangescherpt.

Voor elke promotie krijgt een universiteit geld van de overheid. Deze promotiepremie heeft de UU teruggestort, zegt Kummeling. “Daarnaast hebben we als College van Promoties met alle decanen vastgesteld en uitgesproken hoe cruciaal het is dat we de huidige regels strikt hanteren.” De naam van de betreffende wetenschapper is niet bekendgemaakt.