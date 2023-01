De Jonge wil bezwaarmogelijkheden tegen woningbouw inperken

Het kabinet wil de tijd die nodig is om woningen te bouwen verkorten, onder meer door de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen nieuwbouwprojecten te beperken. Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer.

Wie in de buurt woont van een gepland nieuwbouwproject kan nu in beroep tegen een afgegeven omgevingsvergunning en daarna ook nog in hoger beroep. De Jonge wil de wet zo aanpassen dat tegen woningbouwprojecten nog slechts één keer beroep mogelijk is. Daardoor kunnen afgegeven vergunningen sneller onherroepelijk worden.

“Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld tien jaar. Dit moet en kan korter”, zegt De Jonge. Belangrijk daarbij is volgens de minister het doorbreken van wat hij het “not in my backyard-sentiment” noemt. Hij vindt dat een betere balans nodig is tussen de belangen van omwonenden en woningzoekenden.

De meeste tijdwinst denkt De Jonge te kunnen behalen door in de planvormingsfase meerdere processen gelijktijdig uit te voeren, in plaats van stap voor stap. Nu kunnen bij iedere stap nieuwe eisen op tafel komen waardoor soms eerdere doorlopen stappen opnieuw moeten. Deze nieuwe aanpak wordt om te beginnen bij vijf projecten in de praktijk getest.