Elf leden harde kern Feyenoord aangehouden

De politie heeft vrijdagochtend elf leden aangehouden van de harde kern van Feyenoord. Ze worden verdacht van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting, meldt de politie. De verdachten zijn mannen van tussen de 21 en 36 jaar uit Rotterdam, Den Haag, Arnemuiden, Uden en Rijswijk.

De groep zou verantwoordelijk zijn voor spandoeken met beledigende teksten die getoond werden in Tirana rond een wedstrijd tegen AS Roma vorig jaar mei. Op de spandoeken stonden “grove beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Aboutaleb, zijn dochter, en Paul van Dorst, voorzitter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van Feyenoord”, meldt de politie.

Ook zou de groep verantwoordelijk zijn voor de bekladding van de woning van wethouder Robert Simons en de bekladding en brandstichting bij de sportschool van Van Dorst. De aanhoudingen zijn gedaan op een opvallend moment, zondag speelt Feyenoord de klassieker tegen Ajax in een zwaarbewaakte Kuip.

Deze arrestaties zijn het resultaat van anderhalf jaar onderzoek door een speciaal rechercheteam dat zich volledig richtte op misdrijven die met voetbal te maken hadden.”In het verleden keken we naar iedere zaak op zich. Ze deden zich voor in verschillende steden en gebieden. Nu hebben wij al de zaken naar ons toe getrokken om ze in samenhang te onderzoeken. Hierdoor werd de georganiseerdheid duidelijk”, volgens de leider van het team.

Vorig jaar werden al 45 verdachten aangehouden. Het ging onder meer om een muurschildering van Steven Berghuis, de beroving van een jonge supporter van FC Groningen, de steen door de ruit van een Vlaardingse persfotograaf en voorstanders van het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City die thuis werden opgezocht.

Naast de strafrechtelijke vervolging kijkt voetbalbond KNVB naar de mogelijkheid om de verdachten stadionverboden op te leggen. De politie sluit meer aanhoudingen in de toekomst niet uit.