Volt opent campagne die kan leiden tot meer invloed in Den Haag

Volt houdt zondag een congres dat in teken staat van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer, de eerste van de jonge partij. Zetels in de Eerste Kamer kunnen haar invloed op de landelijke politiek vergroten gezien de kans zeer aanwezig is dat de huidige regeringspartijen daar wederom geen meerderheid behalen. De coalitie zal in dat geval steun moeten zoeken bij andere partijen en Volt is dan een van de mogelijke opties. De pan-Europese partij zal de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen en dus ook de lijsttrekker kiezen en bekendmaken.

Het is aan de leden van Volt om te kiezen wie van de elf voorgestelde gegadigden op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer komen te staan en hoe hoog. Zij mogen aangeven wie het meest de voorkeur heeft en wie het minst. De populairste kandidaat wordt lijsttrekker. Vervolgens komen om en om de populairste mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de lijst.

Partijleden zullen ook stemmen over een voorgestelde wijziging van de statuten. Dat moet het onder meer makkelijker maken voor het bestuur om een lid te royeren. Ook mogen politici die een zetel in bijvoorbeeld de Tweede Kamer hebben verkregen via Volt en vervolgens uitkomen voor een andere lijst, niet meer zomaar lid worden van de partij. Beide punten doen denken aan de kwestie rond Nilüfer Gündoğan. Die zat namens Volt in de Tweede Kamer, verliet de partij na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en ging als onafhankelijk Kamerlid verder.

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats en daar is het congres ook de aftrap van. Volt doet mee in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Inwoners van Friesland, Flevoland, Zeeland en Limburg kunnen niet op de partij stemmen. De partij wil inzetten op klimaatneutraliteit in 2040, meer inspraak van burgers en “praktische en creatieve oplossingen voor het woningtekort”.

De uitkomst heeft gevolgen voor de Eerste Kamerverkiezingen die plaatsvinden op 30 mei. Dan zullen de pas geïnstalleerde Statenleden namelijk senatoren kiezen.