Verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij dood man uit Enschede

Een 46-jarige inwoner van Twenterand in Overijssel is maandagmorgen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Jihad Jafo uit Enschede. De politie denkt dat er minstens nog een verdachte moet zijn, aangezien het lichaam van Jafo zodanig verpakt en verzwaard was dat het voor één persoon “vrijwel niet verplaatsbaar” was.

Het lichaam van de 32-jarige man uit Enschede werd in mei vorig jaar in het Kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld gevonden. De man was toen al sinds december 2021 zoek. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Kortgeleden besloot de hoofdofficier van justitie een beloning van 20.000 euro uit te loven voor een gouden tip, want ondanks zeer veel getuigenverhoren en onderzoek op verschillende plekken en in diverse panden in Overijssel en Drenthe kon de politie geen verdachte vinden.

Volgens de politie is de gouden tip ondanks de arrestatie nog niet binnengekomen. Het slachtoffer zou mogelijk bezig zijn geweest met het organiseren van drugstransporten. Meer arrestaties zijn niet uitgesloten, aldus de politie.