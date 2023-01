Politie blokkeert straten in Groningen vanwege boerenprotest

Politiebusjes blokkeren dinsdagmiddag diverse straten in de Groningse binnenstad om ervoor te zorgen dat er niet meer dan maximaal drie tractoren naar het provinciehuis gaan. Op dit moment zijn tientallen tractoren onderweg naar de stad. Boeren komen daar bijeen om een serie protesten, die langs provinciehuizen in Nederland voert, af te sluiten.

Op het Martinikerkhof, waar het provinciehuis is, staan aan het begin van de middag een tractor en een groepje actievoerders die een omgekeerde Nederlandse vlag bij zich hebben. De gemeente kan niet zeggen hoeveel demonstranten worden verwacht. “Rondom de ingangswegen naar de stad is extra politie aanwezig”, aldus de woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling.

Dinsdagochtend protesteerden tientallen boeren ook al bij het provinciehuis in het Drentse Assen. Een week geleden startten de boeren met hun serie protesten tegen het stikstofbeleid bij provinciehuizen. Boerenactiegroep Agractie sprak maandag na een vergadering met de overheid en andere partijen over een landbouwakkoord opnieuw twijfels uit over het kabinet en of “met deze overheid wel afspraken zijn te maken”.

Woensdagavond organiseert de groep een informatieavond over het stikstofbeleid in het Utrechtse Woudenberg. Daar zal minister Piet Adema (Landbouw) te gast zijn om tekst en uitleg te geven over de stand van zaken rondom het stikstofbeleid. Farmers Defence Force zei al dat er nieuwe acties komen als boeren versneld minder grond mogen bemesten. Dat is momenteel een heikel punt, nadat Adema vorige week zei dat de boeren toch sneller aan strengere mestregels moeten voldoen.