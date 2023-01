Vijf dagen minder treinen rond Haarlem wegens werkzaamheden

Het treinverkeer rond station Haarlem is vanaf donderdag vijf dagen lang een stuk beperkter dan normaal vanwege werkzaamheden aan het spoor. Tot en met 31 januari rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden, in het weekend rijden er ook geen treinen naar Santpoort Noord en Zandvoort en op zondag is de verbinding met Amsterdam Sloterdijk gesloten. De NS zet bussen in om reizigers alsnog te vervoeren.

Door de werkzaamheden rond Haarlem rijden er vijf dagen lang ook minder treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal. Reizigers die niet vanuit Haarlem komen, kunnen volgens de NS omreizen via Schiphol en in het weekend via Gouda. De reistijd kan volgens de NS een half uur langer zijn dan gebruikelijk. Op zaterdagavond wordt aangeraden niet met het ov op deze routes te reizen, omdat er dan weinig bussen beschikbaar zijn en die dus ook weinig rijden.

ProRail vervangt onder meer rijdraden, een viaductophanging en overbodige wissels worden verwijderd. Als alles goed gaat, rijden de treinen op woensdag 1 februari weer als gebruikelijk.