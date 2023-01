Agractie: landbouwminister Adema hoeft niet op te stappen

Als het aan boerenorganisatie Agractie ligt, hoeft minister Piet Adema (Landbouw) niet op te stappen vanwege de onrust die is ontstaan over de mestregels. “Voor ons is dat niet nodig”, zegt voorman Bart Kemp. Adema, die in oktober in deze functie begon, is weliswaar eindverantwoordelijk, maar Agractie meent dat zijn voorgangers Carola Schouten en Henk Staghouwer eerder in actie hadden moeten komen. “Je loopt dan al zwaar achter de feiten aan.”

Adema moet zich woensdagmiddag verantwoorden in de Tweede Kamer over de mestregels. Die worden onder zware druk vanuit de Europese Commissie toch al dit jaar flink aangescherpt, terwijl het kabinet eerder nog had beloofd dat 2023 voor een aantal maatregelen nog een ‘overgangsjaar’ zou zijn. Dat laatste viel volkomen verkeerd in Brussel, waar men vindt dat Nederland zich gewoon aan de afspraken moet houden. Nu moeten boeren al vanaf maart voldoen aan strengere regels, tot woede van landbouworganisaties.

Agractie heeft Adema woensdagavond uitgenodigd voor een informatie- en discussieavond in een hotel in Woudenberg. Kemp hoopt dat de minister op tijd klaar is met het debat in Den Haag om de vele vragen die onder boeren leven te kunnen beantwoorden. Voor de bijeenkomst hebben zich honderden ge├»nteresseerden aangemeld. Volgens Kemp begrijpen de boeren niet dat Brussel vasthoudt aan de strengere mestregels. “Ik snap dat wel, de gewassen zitten al in de grond. Het laat maar weer eens zien hoe groot de kloof is.”