Veroordeling wegens bedreiging Kamerlid Omtzigt blijft in stand

De veroordeling van een man uit Heerlen voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op het Plein in Den Haag blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

Danny V. deed op 20 augustus in Den Haag mee aan een demonstratie. Later die dag hinderde en intimideerde hij Omtzigt. Toen de politicus doorliep schold V. hem uit en riep hij onder meer een doodsbedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende dag via sociale media dat de verdachte ‘ik zal je doodslaan’ had geroepen.

De politierechter veroordeelde de man in november 2020 tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor een ‘poging tot bedreiging’, omdat Omtzigt op het Plein de doodsbedreiging aanvankelijk niet had gehoord. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het hof veroordeelde V. in september 2021 tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het hof oordeelde dat Omtzigt op de hoogte raakte van de doodsbedreiging en dat hij door het gedrag van verdachte vreesde voor zijn leven.

De verdachte ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad, maar die hoogte rechtsinstantie noemt het oordeel van het hof “juridisch juist en ook toereikend gemotiveerd”.