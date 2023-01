Mosliminstanties noemen koranverscheuring ‘schofferend’

De islamitische koepelorganisatie Stichting Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) zegt dat moslimdiscriminatie en -haat in Nederland “een nieuw dieptepunt heeft bereikt”. Afgelopen zondag verscheurde Pegida-voorman voor het gebouw van de tijdelijke Tweede Kamer een koran, het heilige boek van moslims. Het bestuur van de As-Soennah moskee in Den Haag noemt de actie van Pegida “schofferend.”

“Een voorman van een neonazistische groepering heeft zondag pagina’s uit de Edele Koran in alle openbaarheid kunnen verscheuren en vertrappen, staat in de verklaring van SIORH. “De hierbij aanwezige handhavers van de openbare orde hebben hierop toegezien en er niet tegen opgetreden.” De SIORH noemt de actie van Pegida een “misdrijf.”

Ook de voorzitter van de As-Soennah moskee, Abdel-Hamid Taheri, is daar verbaasd over. Volgens Taheri overlegt de gemeente bij dit soort acties altijd samen met de moslimgemeenschap in de stad om bijvoorbeeld escalaties te voorkomen. Hij begrijpt niet waarom het protest door de gemeente niet is gecommuniceerd. De voorzitter zegt dat de moslimgemeenschap “geschokt” is door de koranverscheuring en voelt zich vanuit de overheid in de steek gelaten. De moskee heeft daarom een brief gestuurd naar de gemeente waarin zorgen worden geuit over de actie.

De SIORH zegt al langer te constateren dat discriminatie van moslims als “normaal” wordt beschouwd. “Moslims, moskeeën en andere islamitische instellingen hebben al jaren te maken met verschillende vormen van haatvolle acties. Variërend van het verzenden van dreigbrieven en het ophangen van varkenskoppen aan deuren van moskeeën, tot regelrechte terreur in de vorm van brandstichting.”

De koepelorganisatie vindt dat vanuit de politiek de actie nauwelijks wordt veroordeeld en is bang dat discriminatie van moslims alleen maar toeneemt. “Door deze halfslachtige laat-maar-gaan-houding van de politiek vrezen wij dat de discriminatie van moslims vooralsnog geen halt wordt toegeroepen.”

Turkije heeft dinsdag de Nederlandse ambassadeur in Ankara ontboden vanwege de actie.