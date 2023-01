Skoda gevonden waarin verdachte Zwijndrecht mogelijk reed

De politie heeft op de Kuinder in de wijk Zevenkamp in Rotterdam de grijze Skoda Octavia gevonden waarin de verdachte van de schietpartij zaterdag in een winkelcentrum in Zwijndrecht mogelijk heeft gereden. Dat meldt de politie. Bij de schietpartij werd een 66-jarige vrouw gedood, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond.

Na de schietpartij was de 49-jarige Minh Nghia Vuong in een auto gevlucht die in de nacht van zondag op maandag was aangetroffen op de Veldslahof in Zwijndrecht. De politie vermoedt dat hij de auto had verruild voor de grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F die in Rotterdam is gevonden.

De politie onderzoekt hoe lang de auto al op de Kuinder in de wijk Zevenkamp staat en vraagt of mensen die in de omgeving van de Kuinder wonen hebben gezien dat de auto daar in de afgelopen dagen is geparkeerd en of ze iemand hebben zien uitstappen. Verder is de politie op zoek naar camerabeelden van de wegen naar de Kuinder.

De politie publiceerde zondag een foto van de verdachte, die vuurwapengevaarlijk wordt genoemd. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd en de politie heeft overheidsinstanties geïnformeerd.