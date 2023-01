RIVM: nauwelijks meer positieve coronatesten

In de verpleeghuizen is het aantal bewoners met een positieve coronatest de afgelopen week met 16 procent gestegen, aldus gezondheidsinstituut RIVM in de weekcijfers. Het gaat echter in de praktijk om zeer kleine aantallen mensen en er is geen enkele reden tot ongerustheid, aldus een woordvoerder, wijzend op “waar we vandaan komen”. Er is hooguit misschien even sprake van een zekere stabilisatie.

Verder zagen de GGD’en afgelopen week iets meer mensen met een positieve coronatestuitslag, namelijk 1939, maar er kwamen ook 8 procent meer mensen om een test. De week ervoor kregen 1749 mensen via de GGD te horen dat ze corona hadden. Dat was toen het laagste aantal positieve tests sinds juli 2020. Al met al worden de cijfers van deze week gezien als ongeveer gelijk gebleven met die van de week ervoor.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van covidpatiënten daalde afgelopen week met 18 procent naar 216. De hoeveelheid nieuwe patiënten die met corona op de intensive care belandde, ging van 19 naar 20.

Er gaan nog steeds verschillende varianten rond, waarin ook weer veranderingen ontstaan. Dat gebeurt overal. De subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten in verhouding sterk groeit neemt ook in Nederland toe, zegt het RIVM. “Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten”, aldus het RIVM.

De nieuwste berekeningen wijzen er intussen op dat BQ.1 mogelijk enkele weken dominant kan blijven in Nederland.

Sinds medio 19 september vorig jaar zijn er nu ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen corona toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,4 procent, telde het RIVM.