Paul Jansen stopt als hoofdredacteur bij De Telegraaf

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf stopt per 1 juni in die functie. Hij wordt voor de krant correspondent in de VS. Dat meldt De Telegraaf. Jansen zat vanaf 2015 op de stoel van algemeen hoofdredacteur van de landelijke krant, maar vindt het tijd voor een nieuwe journalistieke uitdaging.

Wie hem zal opvolgen als hoofdredacteur is nog niet duidelijk. Naar een geschikt persoon zal de komende tijd worden gezocht.

Jansen kreeg toen hij begon de opdracht de redactie te vernieuwen en te werken aan de digitalisering van de krant. De krant kreeg in zijn tijd te maken met een overnamestrijd en een aanslag. Op de website van de krant wordt Jansen geciteerd. “Ik vond het een eer om de grootste krant van Nederland te mogen leiden. Het waren ook tropenjaren. Het is nu tijd om de bakens te verzetten. Met het correspondentschap gaat een oude droom in vervulling.”

Topman Rien van Beemen van uitgever Mediahuis Nederland zegt op de website dat na een reorganisatie de voorbije jaren is ingezet op een ‘mobile first’ werkwijze. Er is “een onlinebetaalmuur ge├»ntroduceerd en een datage├»nformeerde publicatiestrategie gelanceerd met gepersonaliseerd nieuws. Voor print werd een verdiepingsslag gemaakt met meer duiding, waarbij spraakmakende columnisten zijn aangetrokken. Het aantal abonnees groeide de voorbije jaren aanzienlijk. We zijn Paul zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan alle positieve ontwikkelingen van De Telegraaf en wensen hem heel veel succes en plezier toe in Amerika.”