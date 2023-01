Jarige prinses Beatrix krijgt veel felicitaties

Prinses Beatrix krijgt dinsdag veel felicitaties voor haar 85e verjaardag. Via sociale media laten mensen uit binnen- en buitenland een gelukswens achter voor de moeder van koning Willem-Alexander.

Op Twitter schrijft premier Mark Rutte bijvoorbeeld dat Beatrix een “respectabele leeftijd” heeft bereikt. “Ik feliciteer haar daar van harte mee en wens haar een mooie dag en nog vele jaren in goede gezondheid toe.” De Britse ambassade schrijft: “Van harte gefeliciteerd, Prinses Beatrix met uw 85e verjaardag!”

Veel mensen schrijven ook iets over de reeks nieuwe portretfoto’s van voormalig koningin Beatrix die dinsdag online zijn gekomen. De prinses poseerde onder meer met koning Willem-Alexander en kleindochter prinses Amalia. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk. Op Instagram schrijft iemand over de foto’s “niets veranderd in de afgelopen 20 jaar” en een ander noemt het “werkelijk prachtige foto’s van alledrie!”.

Beatrix viert haar verjaardag zonder Willem-Alexander, koningin Máxima en Amalia. Zij zijn namelijk nog in het Caribisch deel van Nederland.