Heijnen: beperk de impact van ov-stakingen voor de reiziger

De impact van de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer op de reiziger moet zo veel mogelijk beperkt blijven, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Zij roept de onderhandelende partijen op om “constructief het gesprek aan te gaan” zodat de stakingen niet onnodig lang duren.

Vrijdag meldde vakbond FNV dat treinpersoneel van het streekvervoer zich volgende week aansluit bij de eerder aangekondigde meerdaagse staking bij regionale vervoerders, met name busbedrijven. Ook CNV doet mee aan de stakingen, vakbond VVMC sluit zich enkele dagen aan. De stakers willen dat hun lonen meestijgen met de inflatie en dat er maatregelen worden genomen tegen werkdruk.

Heijnen benadrukt dat het een recht is om te mogen staken. Ze zegt vaak gesprekken te hebben met vervoerders over de belangen van de reiziger. “Maar het is echt aan de werkgever en de werknemer om er samen uit te komen.”