Minister Van der Wal vindt mogelijke terugkeer lynx een dilemma

De mogelijke terugkeer van de lynx naar Nederland is voor natuurminister Christianne van der Wal een “dilemma”. Natuurorganisatie ARK Natuurontwikkeling denkt dat de lynx een rentree kan maken, nu de middelgrote kat op ongeveer 20 kilometer van de grens in Duitsland is gespot. Tegen Omroep Gelderland en de NOS zegt de organisatie dat de Veluwe, waar nu al wolven voorkomen, geschikt is voor de lynx.

Nederland staat nu voor dezelfde dilemma’s als toen de wolf terugkeerde in Nederland, zegt Van der Wal. “Het is een verrijking voor de biodiversiteit, maar we moeten er ook aan wennen en ons aanpassen.”

Vooral veehouders zullen niet direct juichen als de lynx zich weer in Nederland vestigt. “Samen met hen moeten we dan kijken naar preventieve maatregelen”, zegt Van der Wal. Nu al plaatsen boeren hekken tegen wolven, maar desondanks bijten de roofdieren vooral in het noorden van Nederland schapen en ander vee dood.

De lynx heeft ongeveer het formaat van een grote hond en voedt zich voornamelijk met kleinere prooien zoals vogels, konijnen of andere knaagdieren. Ook ree├źn staan op het menu. De lynx komt vlak over de grens voor in de Ardennen en in Duitsland en is beschermd. Het dier komt sinds de negentiende eeuw niet meer voor in Nederland.