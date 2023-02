Kaag: verhalen over ruzie met Rutte ‘dorpsroddel en achterklap’

“Dorpsroddel en achterklap”, zo beschrijft D66-leider Sigrid Kaag berichten over een ruzie tussen haar en premier Mark Rutte. RTL Nieuws en Telegraaf berichtten donderdag dat Rutte flink uitviel tijdens een ruzie met Kaag over het vestigingsklimaat in Nederland. Maar volgens Kaag ging het “om helemaal niets” en is de samenwerking “uitstekend”.

RTL en Telegraaf meldden dat de premier en vicepremier ruzie kregen over een op te richten Europees miljardenfonds voor subsidie aan bedrijven. Nederland zou daar aan moeten bijdragen: volgens RTL heeft D66 daar geen problemen mee, maar Rutte wel. Hij kreeg volgens de verschillende media een woedeaanval, waarna Kaag wegliep. Later bood Rutte excuses aan.

Kaag zegt het vooral “grappig” te vinden dat er nu over geschreven wordt, terwijl het voorval zich vorige week afspeelde. Dat er kennelijk wordt gelekt vanuit overleggen vindt ze “verdrietig”. “Maar ja, wat kan ik er aan doen? Niet veel.”

De D66-leider vindt dat het niets zegt over de verhoudingen binnen het kabinet. Volgens haar ging het om een “communicatiemisverstandje”, die ook in “de beste families” weleens voorkomt. Dat er grote verschillen zijn tussen de VVD en D66 over de fondsen bestrijdt ze dan ook. Of het voorval in de media is uitvergroot, wil ze niet zeggen.