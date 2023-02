Gedetineerden Rotterdam proberen te vluchten met geknoopte lakens

Twee mannen hebben zondagochtend bijna het detentiecentrum in Rotterdam weten te ontvluchten door lakens aan elkaar te knopen. De ontsnapping kon worden voorkomen dankzij medewerkers die op tijd alarm sloegen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zondag.

De twee mannen verbleven samen in een cel op de eerste verdieping van het detentiecentrum naast luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Nadat ze hun raam hadden vernield konden ze via aan elkaar geknoopte lakens uit hun cel ontsnappen. De ontsnapping was echter van korte duur, want op de binnenplaats van het detentiecentrum zijn de twee door medewerkers opgepakt. Het tweetal wordt overgeplaatst naar een isoleercel van een andere penitentiaire inrichting.

Het is niet bekend hoe ze hun celraam hebben vernield. De DJI doet onderzoek naar de zaak.