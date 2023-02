Uslu: doodsbedreigingen aan adres van schrijvers onacceptabel

Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers zijn onacceptabel. Dat zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) zondag op Twitter. Ze reageert daarmee op doodsbedreigingen aan het adres van schrijver Pim Lammers, die besloot zich zaterdag terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht 2023.

“Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk”, stelt Uslu zondag.

Op sociale media werden de afgelopen dagen fragmenten uit een literair verhaal voor volwassenen gedeeld dat Lammers in 2015 schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Dit leidde tot veel boze reacties en doodsbedreigingen aan het adres van de bekroonde auteur. Ook werd hem verweten een “pedofilie-activist” te zijn. De christelijke actiegroep Gezin in gevaar startte een petitie en Wybren van Haga stelde Kamervragen.